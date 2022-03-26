منتخب بيرو يُعلن إصابة “كاريلو” بالتواء في الركبة

أعلن منتخب بيرو، عن تعرض محترف الهلال، أندريه كاريلو، لإصابة بالتواء في ركبته اليسرى، دون تحديد مدة غياب اللاعب.
وتعرض محترف الهلال لإصابة قوية في ساقه اليسرى في الدقيقة 63 من مواجهة منتخب بلاده أمام أوروغواي، حيث سقط على أرضية الملعب ولم يتمكن من استكمال ما تبقى من اللقاء.
وهُزم منتخب بيرو بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته في وقت مبكر من صباح (الجمعة) بنظيره أوروغواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن منتخب بيرو كان قد فقد فرصة التأهل إلى كأس العالم 2022 بشكل مباشر بعد الخسارة من أوروغواي بهدف دون مقابل.