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رياضة > أول تعليق من حجازي بعد فوز منتخب مصر أمام السنغال
26/03/2022   10:31 ص

أول تعليق من حجازي بعد فوز منتخب مصر أمام السنغال

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وجه محترف الاتحاد، أحمد حجازي، رسالة لزملائه في منتخب مصر بعد الفوز على السنغال، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكتب حجازي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” مبروك يا رجالة مصر ربنا يكملها علي خير في ماتش العودة”.

وحقق المنتخب المصري فوزاً صعباً بهدف نظيف على السنغال في ذهاب المرحلة الفاصلة بتصفيات كأس العالم على استاد القاهرة الدولي. وفق “أخبار 24”.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في داكار عاصمة السنغال، حيث تسعى مصر للتعادل أو الفوز من أجل العبور إلى المونديال.

أول تعليق من حجازي بعد فوز منتخب مصر أمام السنغال

رياضة
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