“كونترا” يتخذ قرارًا لسد النقص العددي في الاتحاد

قرر المدير الفني لفريق الاتحاد، الروماني كوزمين كونترا الاستعانة بعدد من اللاعبين من فئة الشباب لسد النقص العددي في فريقه بسبب المشاركات الدولية والإصابات.
وركز كونترا خلال الحصة التدريبيةعلى رفع الجوانب اللياقية للاعبين وتقوية العضلات بعد عودتهم من الإجازة لمدة 5 أيام
وفي سياق آخر، بدأ عمر هوساوي مدافع الفريق برنامجه التأهيلي اللياقي بعد التعافي من الإصابة التي أبعدته الفترة الماضية بالجري حول الملعب بالإضافة إلى صالة اللياقة البدنية تحت إشراف الإسباني إيفان دياز المعد البدني. وفق “أخبار 24”.
ويستعد الاتحاد إلى مواجهة الفيحاء في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الإثنين 4 إبريل القادم.