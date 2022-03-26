ربط (80٪) من وحدات الإنارة بالمسعى بنظام الطاقة اللامنقطعة UPS لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي

قامت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتحويل (500) وحدة إنارة بالمسعى داخل المسجد الحرام، من نوع ميتل هاليد (200) واط إلى (150) LED واط، ووحدات الإنارة من نوع ميتل هاليد (400) واط إلى (200) واط LED.
حيث أوضح سعادة مدير إدارة الأعمال الكهربائية سعادة المهندس أحمد الشمراني، بأن حوالي (80٪) من وحدات الإنارة بالمسعى تم ربطها بنظام الطاقة اللامنقطعة UPS لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن وحدات الإنارة بالمسعى.
وقال الشمراني: تحرص الإدارة لتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام من خلال إشرافها على تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربائية من خلال متابعة وحدات الإنارة في المسجد الحرام والعمل الجاد على تطوير هذه الأنظمة، وأن الإدارة ومن خلال طاقم العمل من مهندسين وفنيين والفريق الاستشاري تتابع جميع الأعمال الفنية والتشغيلية داخل المسجد الحرام وخارجه. وفق “أخبار 24”.
وذكر الشمراني أنه بمتابعة مدير عام الإدارة العامة للتشغيل والصيانة سعادة المهندس عامر اللقماني، ومن خلال ما يشهده المسجد الحرام من أعمال ومشاريع وما يتطلبه ذلك تم وضع خطة زمنية لتحويل وحدات الإنارة بالمسعى لتتناسب مع شدة الإنارة ودرجة اللون بما يسهم في رفع كفاءة الإنارة وزيادة راحة قاصدي وزوار المسجد الحرام، وبما يسهم في رفع كفاءتها وتحقيق هدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتعد هذه الخطوة أحد الخطوات التي يتم من خلالها تحويل جميع وحدات الإنارة في عموم المسجد الحرام إلى نوع LED بما يتماشى مع تحقيق أهداف رؤية الرئاسة (2024).
واختتم الشمراني تصريحه أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، وتنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان القرشي التي تقدمها الرئاسة داعياً الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.