“الداخلية”: ضبط نحو 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفذة خلال الأسبوع الماضي.
وقالت الوزارة، إن الحملات المنفذة خلال الفترة من 17-23 مارس الجاري في مناطق المملكة كافة؛ أسفرت عن ضبط أكثر من 13.8 ألف مخالف، منهم نحو 8 آلاف مخالف لنظام الإقامة، وأكثر من 4 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، وأكثر من 1.8 ألف مخالف لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 175 شخصًا، 61% منهم يمنيو الجنسية، و28% إثيوبيو الجنسية، و11% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 45 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه تم ضبط 16 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 103.5 ألف وافد مخالف، منهم نحو 91 ألف رجل وأكثر من 12.6 ألف امرأة.