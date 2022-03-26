هيئة المساحة تدعو لإطفاء الأنوار والأجهزة مساءً للمشاركة في مبادرة “ساعة الأرض”

دعت هيئة المساحة الجيولوجية للمشاركة في مبادرة “ساعة الأرض” من أجل بيئة نظيفة مستدامة، وذلك بإطفاء الأنوار والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، بالمشاركة مع كل دول العالم، من الساعة 8:30 وحتى 9:30 مساءً.
وأوضح رئيس قسم الجيولوجيا بالهيئة بالهيئة سابقاً، الدكتور خالد بانخر، أن العالم يحتفل كل عام في 26 مارس بـ”يوم الأرض”، وذلك تعبيرًا عن تضامنه مع الجهود المبذولة للسيطرة على عوامل التغير المناخي للأرض.
وأشار بانخر إلى أن هيئة المساحة تعمل على استكشاف مصادر مستدامة وصديقة للبيئة لإنتاج طاقة كهربائية من مصادر جيولوجية متجددة، تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية للمساهمة في تحسين بيئة المملكة. -وفق “أخبار 24”.