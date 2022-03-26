الاتحاد الدولي للسيارات يؤكد استمرار سباقات الفورمولا في جدة

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات، اليوم (السبت)، استمرار منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 بمحافظة جدة.
وأكد أن القرار جاء بعد المناقشات مع جميع الفرق والسائقين، وذلك إثر تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، لهجوم بمقذوف صاروخي.
وتنطلق الحصة التجريبية الثالثة، اليوم (السبت) عند الساعة الـ5 مساءً، وتستمرُ ساعة واحدة فقط، تليها الجولة التأهيلية عند الساعة الـ8 مساءً ولمدة ساعةٍ واحدة أيضاً، وستحدد الشكل النهائي للحدث الرئيس يوم الأحد، الذي سيُصنف السائقين وفقاً لأسرع توقيت. وفق “أخبار 24”.
وكانت شركة رياضة المحركات السعودية، قد أعلنت أمس (الجمعة)، أن أن البرنامج الزمني لأحداث وفعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 المُقام حاليًا على حلبة كورنيش جدة يسير وفق الجدول الزمني المُعد له دون أي تغيير بعد العملية العدائية التي استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بجدة.