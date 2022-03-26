مستجدات كورونا.. الإصابات في أدنى مستوياتها منذ 102 يوم وارتفاع حالات التعافي

واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا انخفاضها، لتبقى دون المائة لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أدنى رقم منذ 14 ديسمبر 2021، إذ سجلت حينها 88 حالة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة أنه تم تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا منذ بدء الجائحة في المملكة إلى 750258 حالة.
وواصلت حالات التعافي ارتفاعها، حيث تماثلت 207 حالات للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 733146 حالة.
وشهدت الحالات الحرجة ارتفاعاً طفيفاً، إذ دخلت 6 حالات جديدة العناية المركزة، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 148.
بينما بقيت حالات الوفاة عند معدلاتها المنخفضة التي بدأتها في أكتوبر 2021، إذ تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9038.
وفق “أخبار 24”.