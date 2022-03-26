يسعى العديد من الأشخاص لاستغلال شهر رمضان الكريم لإنقاص الوزن، خاصة في ظل نقص كمية الغذاء التي يستهلكها الجسم على مدار اليوم.
وقد يواجه بعض الأشخاص مشكلات قد تعرضهم لزيادة الوزن في رمضان، وذلك على الرغم من كميات الطعام القليلة، إلا أن بعض العادات الغذائية الخاطئة تتسبب في ضياع فرصة إنقاص الوزن، بل وتعرض الجسم لزيادته خلال شهر رمضان.
ويستعرض هذا التقرير بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تؤدي لزيادة الوزن في رمضان:
قلة المياه
يغفل بعض الأشخاص الدور الحيوي للمياه في حرق السعرات الحرارية داخل الجسم، وهو الأمر الذي يتسبب في زيادة الوزن لدى بعض الأشخاص، خاصة وأن الماء من العوامل الرئيسية لإشعار الجسم بالشبع وامتلاء المعدة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى نقص كمية الطعام التي يستهلكها الجسم. وفق “أخبار 24”.
ترتيب الطعام بالإفطار
تُعوّل الأنظمة الغذائية بشكل رئيسي على ترتيب الطعام في الوجبات لإنقاص الوزن، ولذلك ينصح دومًا بالبدء بالوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية المنخفضة مثل الحساء والسلطة، والتي تؤدي إلى الشعور بالامتلاء وتناول كميات أقل من الأطعمة الدسمة.
ويؤدي البدء بالأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية إلى احتياج الجسم لكميات أكبر من هذه الأطعمة، ما يؤدي بطبيعة الحال لزيادة الوزن.
المشروبات الرمضانية
تعد المشروبات الرمضانية جزءًا رئيسيًا من وجبات الإفطار في رمضان، إلا أنها من المسببات الرئيسية لزيادة السعرات الحرارية اليومية التي يستهلكها الجسم في رمضان، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل رئيسي.
نوعية الطعام
يرتبط شهر رمضان بالوجبات الدسمة، والتي قد ترتبط بعادات وتقاليد تاريخية داخل المجتمع والأسرة، مثل المقليات والدهون والسكريات العالية والحلويات.
وفي المقابل، يقل وجود المشويات والحبوب والشوفان على مائدة الطعام في رمضان، وهي الأطعمة التي تعزز الشعور بالشبع، فضلًا عن احتوائها على سعرات حرارية أقل.
قلة الحركة
بشكل عام، يعاني بعض الأشخاص من مشكلة قلة الحركة في رمضان، حيث يلجأون لتوفير طاقتهم أثناء الصيام، ويفضلون البقاء أمام شاشات التلفزيون وتناول الأطعمة بعد الإفطار، وهو الأمر الذي يمثل عادة خطيرة تؤدي إلى زيادة الوزن في رمضان.