بجوائز قيمتها 12 مليون ريال.. “الترفيه” تطلق أول برنامج مسابقات يجمع بين تلاوة القرآن والأذان في رمضان

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، انطلاق برنامج “عطر الكلام”، والذي يعد أول برنامج مسابقات في العالم يجمع تلاوة القرآن والأذان معًا، في أول أيام شهر رمضان المبارك.
وتهدف المسابقة التي بدأت مراحلها الأولى في عام 2019، لإبراز الأصوات الجميلة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم ورفع الأذان، وتُقدّر القيمة الإجمالية للجوائز بنحو 12 مليون ريال، لتكون بذلك أكبر جائزة في تلاوة القرآن الكريم والأذان على مستوى العالم، ومن أكبر الجوائز عالميًّا التي تستهدف أصحاب المواهب في مجالاتهم.
وتشمل جوائز أجمل تلاوة للقرآن، 5 ملايين ريال للمركز الأول، ومليوني ريال للثاني، ومليون ريال للثالث، فيما يحصل الرابع على نصف مليون ريال، كما تشمل جوائز مسابقة أجمل أذان، مليوني ريال لصاحب المركز الأول، ومليون ريال للثاني، ونصف مليون ريال للمركز الثالث، و250 ألف ريال للرابع.
وتتميز المسابقة التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه عام 2019 بمعاييرها الدقيقة ولجنة تحكيمها التي تعزز التنافسية، عبر مراحل وتصفيات يتم من خلالها وصول الموهوبين المؤهلين للمراحل النهائية، وتتشكل اللجنة من نخبة متخصصة في تحكيم المسابقات القرآنية، تضم مؤذنين من الحرمين الشريفين، وكبار قراء العالم، وأشهر محكّمي المسابقات الدولية.
وكانت الهيئة أتاحت المشاركة في المسابقة لجميع المتسابقين من مشارق الأرض ومغاربها، عبر إجراءات تسجيل ميسرة عبر تقنيات حديثة لم تتطلب السفر، ووصل عدد المشاركين في المسابقة بفرعيها أكثر من 40 ألف مشترك من 80 دولة، ومرت المشاركات بأربع تصفيات عبر الإنترنت، قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية التي يُنتظر أن تُعرض في برنامج “عطر الكلام” على القناة السعودية خلال الشهر الفضيل. وفق “أخبار 24”.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، قد أعلن مؤخرًا إطلاق البرنامج الذي يعد إحدى المبادرات العالمية، وهو أول برنامج مسابقات يجمع تلاوة القرآن والأذان، واجتذب أكثر من 40 ألف مشترك من مختلف دول العالم وتأهل منهم 36 مشتركًا، وينطلق في شهر رمضان المبارك ويُبث على قناة “السعودية”.