احتفت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع ممثلة في قسمها النسائي ولجنة أصدقاء المسلمين الجدد بالجمعية، بتكريم 90 مسلمة جديدة بإحدى قاعات الأفراح بشرم ينبع.
وقد استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلا ذلك كلمة مديرة القسم النسائي وتخلل الحفل كلمة المسلمات الجدد وإعلان دخول امرأتين من الجاليات للإسلام، وفي ختام الحفل تم تكريم المسلمات الجدد بعدد من الهدايا العينية وسط ترحيب وحفاوة الحاضرات من أجل تعزيز العلاقات الأخوية والمحبة.
من جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله النزاوي، شكره وتقديره لكافة الموظفين والموظفات والمتطوعين والمتطوعات على إقامة الحفل وإظهاره بصورة مشرقة ومتميزة.
وأوضح النزاوي أن عدد الداخلين في الإسلام لهذا العام بلغ 148 مسلماً ومسلمة، وأن العدد الإجمالي للداخلين في الإسلام عن طريق جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع منذ تأسيسها بلغ 17385 تقريباً.
وفق “أخبار 24”.