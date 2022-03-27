طقس اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة خاصة بالمناطق الجنوبية وغبار على مكة والمدينة والرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق نجران وعسير والباحة.
وأشار إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر على جنوب المملكة، كما ستكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على جنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وبسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومائج على الجزأين الشمالي والأوسط. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون شمالية غربية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.