قبل أم بعد الإفطار.. ما هي أفضل أوقات ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان؟

تتزايد التساؤلات مع اقتراب شهر رمضان المبارك حول مدى إمكانية ممارسة الرياضة وأفضل الأوقات المناسبة لذلك، بالإضافة إلى أهم النصائح التي يجب على ممارسي الرياضة اتباعها.
وتُعد ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان من الأمور الآمنة والمقبولة لكنها تحتاج إلى عدد من الاحتياطات اللازمة؛ لتجنب نقص السوائل في الجسم بشكل قد يتسبب في بعض المخاطر للجسم.
وتتضمن فوائد ممارسة الرياضة بشكل عام بما فيها شهر رمضان، تحسين العمليات الحيوية في الجسم، والمساعدة في إنقاص الوزن وحرق الدهون، بالإضافة إلى التخلص من السموم والسوائل غير المُفيدة مع الوقاية من بعض الأمراض.
أنواع الرياضة المناسبة لشهر رمضان
وتشمل قائمة أنواع الرياضة التي يفضل ممارستها خلال شهر رمضان رياضة المشي وتمارين الأيروبيك والتمارين البدنية الخفيفة، مع إمكانية استخدام بعض الأجهزة التدريبية الخفيفة مثل الدراجة وغير ذلك.
وتُعتبر رياضة السباحة من أنواع الرياضات المفضلة في رمضان، كما يُنصح بتقليل معدل ممارسة التمارين الشاقة لمن اعتادوا عليها لتكون فقط 45 دقيقة يومياً. وفق “أخبار 24”.-
الأوقات المُفضلة لممارسة الرياضة في رمضان
وبالنسبة للأوقات المفضلة لممارسة الرياضة فالأفضل أن تكون بعد ساعتين من تناول وجبة الإفطار، ويمكن كذلك ممارسة الرياضة قبل موعد الإفطار مباشرة حيث تساعد وجبة الإفطار في تعويض السوائل وبناء العضلات.
ويُنصح بعدم ممارسة الرياضة بساعات منتصف النهار لتجنب النقص الشديد بالسوائل خاصة في حال كانت الأجواء حارة، ما قد يتسبب في الإصابة بالجفاف، وكذلك ينصح بتجنب ممارستها بعد الإفطار مباشرة كون معظم الـدم في الجسم يكون متجمعاً في المعدة.
نصائح عند ممارسة الرياضة في رمضان
توجد عدة نصائح لمن يرغبون بممارسة الرياضة في رمضان، في مقدمتها الحرص على الإكثار من شرب الماء خلال ساعات الإفطار لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل، إلى جانب الحرص على الابتعاد عن ممارسة التمارين الشاقة.
وتشمل النصائح تناول وجبة خفيفة من السكريات لزيادة الطاقة بالجسم، مع تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الغازية أيضاً، وكذلك التوقف عن ممارسة الرياضة في حالة الشعور بأي آلام في الصدر.