“الحصيني”: أجواء باردة على تلك المناطق اليوم.. ويفضل ارتداء الملابس الشتوية صباحاً

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المناطق الشمالية والوسطى وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية اليوم (الأحد)، أجواءً باردة في الصباح ومعتدلة خلال ساعات النهار.
ونصح “الحصيني”، سكان المدينة المنورة بارتداء ملابس شتوية من خفيفة إلى متوسطة خاصة في الصباح مع ذهاب الطلاب لمدارسهم، وسكان الشرقية بارتداء الملابس الخريفية، وبقية المناطق الملابس الربيعية إلى الصيفية.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد حذر من استمرار حالة العوالق الترابية على أجزاء من الرياض ومكة المكرمة والشرقية ونجران حتى فجر اليوم (الأحد). وفق “أخبار 24”.