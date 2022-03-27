محترف النصر “أبو بكر” يتحدث عن إصابته خلال تواجده مع الكاميرون

كشف محترف النصر، الكاميروني فينسنت أبو بكر، عن حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام الجزائر بتصفيات كأس العالم.
وقال أبو بكر في تصريحات للصحافة الكاميرونية، إن إصابته التي تعرض لها أمام الجزائر خطيرة، دون أن يكشف عن مدة غيابه أو نوع الإصابة التي تعرض لها.
وشارك أبو بكر في خسارة منتخب بلاده الكاميرون، مساء الجمعة، أمام الجزائر، بهدف دون رد، في ذهاب الجولة الحاسمة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يحل منتخب الكاميرون ضيفًا على نظيره الجزائري، مساء الثلاثاء المقبل، في إياب المرحلة الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر.