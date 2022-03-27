نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > محترف النصر “أبو بكر” يتحدث عن إصابته خلال تواجده مع الكاميرون
27/03/2022   8:25 ص

محترف النصر “أبو بكر” يتحدث عن إصابته خلال تواجده مع الكاميرون

+ = -
781

كشف محترف النصر، الكاميروني فينسنت أبو بكر، عن حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام الجزائر بتصفيات كأس العالم.

وقال أبو بكر في تصريحات للصحافة الكاميرونية، إن إصابته التي تعرض لها أمام الجزائر خطيرة، دون أن يكشف عن مدة غيابه أو نوع الإصابة التي تعرض لها.

وشارك أبو بكر في خسارة منتخب بلاده الكاميرون، مساء الجمعة، أمام الجزائر، بهدف دون رد، في ذهاب الجولة الحاسمة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر. وفق “أخبار 24”.

ومن المقرر أن يحل منتخب الكاميرون ضيفًا على نظيره الجزائري، مساء الثلاثاء المقبل، في إياب المرحلة الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر.

محترف النصر “أبو بكر” يتحدث عن إصابته خلال تواجده مع الكاميرون

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885204346.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.