شارك عدد من الجهات الحكومية وأمانات مناطق المملكة، اليوم (السبت)، في مبادرة “ساعة الأرض” من أجل بيئة نظيفة ومستدامة.
وشملت الجهات المشاركة في المبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والجودة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، كما شارك عدد من أمانات مناطق الباحة وجازان والجوف والحدود الشمالية في المبادرة. وفق “أخبار 24”.
وحرصت الهيئات والجهات المشاركة في المبادرة على إطفاء أضواء مقراتها بالكامل لمدة ساعة كاملة، مشاركةً منها في المبادرة العالمية والتي تهدف لبناء مستقبل بيئي مستدام للأجيال القادمة.
إيماناً منا بذلك مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يُشارك في أضخم حدث بيئي عالمي.#EarthHour
❤️ #ShapeOurFuture#ساعة_الأرض 🌍 pic.twitter.com/us2jBjzsS5
— مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون KKESH (@KKESHKSA) March 26, 2022
شاركت #أمانة_منطقة_جازان في ساعة الأرض باطفاء إنارة مبنى الأمانة والواجهة الشمالية بمدينة #جيزان لمدة 60 دقيقة، إسهاماً في بناء مستقبل بيئي مستدام لأجيالنا القادمة . #ساعة_الأرض🌍💡 pic.twitter.com/yoz5RakAKc
— أمانة منطقة جازان (@jazansa) March 26, 2022
لندرك أن بإمكاننا أن نعمل جميعاً لمصلحة أنفسنا و كوكبنا و أن كل شخص فينا بإمكانه أن يحدث فرقاً
اطفىء المصابيح لمدة ساعة حتى تمنح الأرض والأجيال القادمة مستقبل مستدام#ساعة_الأرض#أمانة_منطقة_الجوف pic.twitter.com/bHtwCOUYRC
— أمانة منطقة الجوف (@amanataljouf) March 26, 2022
60 دقيقة من كل عام؛ تساهم في بناء مستقبل بيئي مستدام لأجيالنا القادمة 🌍#ساعة_الأرض pic.twitter.com/g0jKm1fnyk
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) March 26, 2022