شارك عدد من الجهات الحكومية وأمانات مناطق المملكة، اليوم (السبت)، في مبادرة “ساعة الأرض” من أجل بيئة نظيفة ومستدامة.

وشملت الجهات المشاركة في المبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والجودة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، كما شارك عدد من أمانات مناطق الباحة وجازان والجوف والحدود الشمالية في المبادرة. وفق “أخبار 24”.

وحرصت الهيئات والجهات المشاركة في المبادرة على إطفاء أضواء مقراتها بالكامل لمدة ساعة كاملة، مشاركةً منها في المبادرة العالمية والتي تهدف لبناء مستقبل بيئي مستدام للأجيال القادمة.

وزارة التجارة