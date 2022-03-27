بالفيديو.. “الصحة”: 6 خطوات لتفريش الأسنان وتنظيفها بشكل صحيح

أوضحت وزارة الصحة، الخطوات التي يجب اتباعها عند تفريش الأسنان وتنظيفها بشكل يومي؛ حتى تتحقق الاستفادة الكاملة من هذا الأمر في الحفاظ على الأسنان.
وبيّنت الوزارة، أن الخطوات تتضمن وضع الفرشاة على الأسنان بزاوية 45 درجة، وتفريش كل سنتين أو ثلاثة بشكل دائري من جهة اللثة إلى نهاية السن، وتنظيف الأسنان الخلفية بحركة دائرية على جميع الأسطح.
ولفتت إلى أن الخطوات تشمل تنظيف الجهة الداخلية من الأسنان باستخدام رأس الفرشاة بشكل طولي، وتفريش اللسان باستخدام الفرشاة، والحرص على تفريش الأسنان لمدة دقيقتين مرتين باليوم مع تغيير الفرشات كل 4 أشهر أو أقل من ذلك.-
لا تحسبنْ لمعة الأسنان هيّنة
لن يلمع السنُّ حتى تَتْبَعَ الطرقا ⤵️#صح_سنك #الأسبوع_الخليجي_لصحة_الفم_والأسنان pic.twitter.com/mrFOynsma8
— عش بصحة 😁 (@LiveWellMOH) March 25, 2022
وفق “أخبار 24”.