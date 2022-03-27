ربط 80% من إنارة المسعى بنظام الطاقة غير المنقطعة

ربطت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 80% من وحدات الإنارة بالمسعى، بنظام الطاقة غير المنقطعة UPS، لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن وحدات الإنارة هناك.
وحولت 500 وحدة إنارة بالمسعى داخل المسجد الحرام، من نوع ميتل هاليد 200 واط إلى LED 150 واط، ووحدات الإنارة من نوع ميتل هاليد 400 واط إلى LED200 واط.
وأوضح مدير إدارة الأعمال الكهربائية أحمد الشمراني أن حوالي 80٪ من وحدات الإنارة بالمسعى، رُبطت بنظام الطاقة غير المنقطعة UPS ، وذلك لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن وحدات الإنارة بالمسعى. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن هناك خطة زمنية وضعت لتحويل وحدات الإنارة بالمسعى لتتناسب مع شدة الإنارة ودرجة اللون، بما يسهم في رفع كفاءة الإنارة وزيادة راحة قاصدي وزوار المسجد الحرام، بالإضافة إلى رفع كفاءتها وتحقيق هدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.