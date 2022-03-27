نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ربط 80% من إنارة المسعى بنظام الطاقة غير المنقطعة
27/03/2022   8:24 ص

ربط 80% من إنارة المسعى بنظام الطاقة غير المنقطعة

+ = -
638

ربطت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 80% من وحدات الإنارة بالمسعى، بنظام الطاقة غير المنقطعة UPS، لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن وحدات الإنارة هناك.

وحولت 500 وحدة إنارة بالمسعى داخل المسجد الحرام، من نوع ميتل هاليد 200 واط إلى LED 150 واط، ووحدات الإنارة من نوع ميتل هاليد 400 واط إلى LED200 واط.

وأوضح مدير إدارة الأعمال الكهربائية أحمد الشمراني أن حوالي 80٪ من وحدات الإنارة بالمسعى، رُبطت بنظام الطاقة غير المنقطعة UPS ، وذلك لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن وحدات الإنارة بالمسعى. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن هناك خطة زمنية وضعت لتحويل وحدات الإنارة بالمسعى لتتناسب مع شدة الإنارة ودرجة اللون، بما يسهم في رفع كفاءة الإنارة وزيادة راحة قاصدي وزوار المسجد الحرام، بالإضافة إلى رفع كفاءتها وتحقيق هدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

ربط 80% من إنارة المسعى بنظام الطاقة غير المنقطعة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885204349.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.