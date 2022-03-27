تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بالرياض

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت صباح اليوم (الأحد) فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC) في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض وفندق “رتز كارلتون”.
ويتناول المؤتمر، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN)تحت شعار “نعيد – نبتكر – نُجدد”، عددًا من المواضيع التي تهدف إلى مساعدة رواد الأعمال على التوسع في أعمالهم في جميع أنحاء العالم، وإكسابهم المهارات اللازمة لمواجهة الأزمات وتعزيز مرونة ممارسة الأعمال.
ويتضمن المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدى 4 أيام، أكثر من 100 جلسة نقاش، يشارك فيها أكثر من 150 متحدثًا، وبحضور رواد أعمال ومستثمرين وخبراء وصناع قرار من 180 دولة.
ويُعنى المؤتمر -الذي يُعد الأكبر عالميًا لبناء نظام عالمي موحّد لريادة الأعمال-، بتسليط الضوء على ريادة الأعمال والابتكار والفرص الاستثمارية، وتمكين صانعي سياسات الأعمال من الاستماع لرواد الأعمال ومعرفة التحديات التي تواجههم في سبيل وضع إجراءات أكثر مرونة وتعزيز سهولة واستمرارية العمل الريادي. وفق “أخبار 24”.
كما يشكل منصة مفتوحة للشركات الناشئة؛ لتقديم أفكارها، إلى جانب إتاحة الفرصة لرواد الأعمال للالتقاء مع نظرائهم من أنحاء العالم والاستفادة من تجاربهم، والاستماع لأهم الخبراء العالميين في هذا المجال، وتسهيل عقد الصفقات بين المستثمرين الدوليين ونظرائهم المحليين.