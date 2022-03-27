شملت عمولات شراء وبيع الأسهم.. “تداول” تعلن إقرار الهيكل المالي الجديد لخدمات شركاتها التابعة

أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية، المتضمن الموافقة على الهيكل الجديد للمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الشركات التابعة للمجموعة شركة “تداول”، وشركة “إيداع”، وشركة “مقاصة”.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن إقرار هيكل المقابل المالي الجديد للخدمات المقدمة من الشركات التابعة لها شملت عمولات شراء وبيع الأسهم ووحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة ووحدات صناديق المؤشرات المتداولة ووحدات الصناديق الاستثمارية المغلقة المتداولة، وحقوق الأولوية.
وأبانت أن مجموع المقابل المالي الجديد الذي ستتقاضاه الشركات الـ3 سيكون نظير الخدمات المشار إليها أعلاه 2.0 نقطة أساس على كل معاملة من كل طرف البائع والمشتري، بدلاً من 1.8 نقطة أساس التي كانت تحسب بواقع 0.9 نقطة أساس نظير خدمة التداول و0.9 نظير خدمات التسوية والحفظ.
وأضافت أنه سيتم احتساب الهيكل الجديد للمقابل المالي نظير الخدمات المشار إليها أعلاه الذي ستتقاضاه كل من شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) على النحو الآتي:
– يكون المقابل المالي نظير خدمة التداول الذي ستتقاضاه شركة تداول السعودية بواقع 0.00009؛ أي ما يساوي 0.9 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة.
– يكون المقابل المالي نظير خدمة التسوية الذي ستتقاضاه شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بواقع 0.00005؛ أي ما يساوي 0.5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة.
– يكون المقابل المالي نظير خدمة الحفظ الذي ستتقاضاه شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بواقع 0.00001؛ أي ما يساوي 0.1 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة. وفق “أخبار 24”.
– يكون المقابل المالي نظير خدمة المقاصة الذي ستتقاضاه شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) بواقع 0.00005؛ أي ما يساوي 0.5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة.
وأشارت إلى أن إعادة هيكلة المقابل المالي الجديد الموضح أعلاه لن يكون لها أثر على مجموع عمولة البيع والشراء الحالية والمتمثلة في 15.5 نقطة أساس.
وأوضحت أنه سيتم بدء العمل بالهيكل الجديد للمقابل المالي ابتداءً من تاريخ 3 أبريل 2022، وذلك بالتزامن مع تاريخ إطلاق حزمة التحسينات لتطوير البنية التحتية لما بعد التداول.
وتوقعت أن يكون هناك أثر إيجابي في النتائج المالية للمجموعة ابتداءً من الربع الثاني للعام المالي 2022، وذلك بعد تطبيق الهيكل الجديد للمقابل المالي.