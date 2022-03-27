رئيس اتحاد السيارات يكشف آخر تطورات إصابة “ميك شوماخر”

كشف رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان، عن آخر تطورات إصابة السائق”ميك شوماخر”، الذي تعرض لحادث خلال مشاركته سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.
وقال الأمير خالد لـ”الشرق الأوسط”: “سباقات سيارات الفورمولا دائماً فيها سرعة خاصة في حلبات الشوارع، لذلك تحصل الحوادث في حلبة سريعة مثل حلبة كورنيش جدة، لكن وسائل الأمن في الحلبة والسيارات عالية جدا”.
وأضاف: “السائق ميك شوماخر لا يعاني إصابات قوية، لكن حرصاً على سلامته فقد تم نقله إلى المستشفى من أجل إجراء أشعة مقطعية للاطمئنان أكثر على سلامته، لكن ليس هناك أي شيء يدعو للقلق”.
واصطدمت سيارة الألماني ميك شوماخر سائق هاس، بالحائط وتحطّم أجزاء منها، لتدخل سيارة الإسعاف سريعاً من أجل مساعدة السائق.
وتوقفت التجارب الثالثة لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، لبعض الوقت إلى حين تنظيف الحلبة من الأجزاء المتطايرة من سيارة هاس، قبل استئنافها.