نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالصور.. “الأخضر” يبدأ استعداده لمواجهة استراليا في ختام تصفيات كأس العالم
27/03/2022   2:07 م

بالصور.. “الأخضر” يبدأ استعداده لمواجهة استراليا في ختام تصفيات كأس العالم

+ = -
443

دشن المنتخب الوطني اليوم الأحد تدريباته في محافظة “جدة”، استعدادًا لمواجهة منتخب استراليا يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

  ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد” الذي قسم اللاعبين على مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية حيث خصص لهم تمارين استرجاعية، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها أجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. وفق “أخبار 24”.

 من جهة أخرى، يواصل”الأخضر” يوم غدٍ الأحد استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً على “الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

بالصور.. “الأخضر” يبدأ استعداده لمواجهة استراليا في ختام تصفيات كأس العالم

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885204377.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.