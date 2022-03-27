موعد مشاركة “الدوسري” في مباريات الهلال

كشفت تقارير صحفية عن موعد عودة لاعب الهلال ناصر الدوسري، للمشاركة في مباريات الفريق، بعدما شارك في التدريبات الجماعية أمس الأول.
وأوضحت أن الدوسري، سيكون بكامل جاهزيته للمشاركة مع الفريق مجددًا في دوري أبطال آسيا 2022، الذي سينطلق ببطولة مجمعة في 7 رمضان المقبل.
وعاد الدوسري للمشاركة الجماعية من جديد مع فريق الهلال عقب إنهاء البرنامج التأهيلي على أن تكون عودته بشكل تدريجي. وفق “أخبار 24”.
وغاب الدوسري عن المشاركة مع الفريق منذ مطلع فبراير الماضي، ما تسبب في إبعاده عن صفوفه في بطولة كأس العالم للأندية التي نظمت أخيرًا في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية.