الهلال يُكثف تحضيراته خلال فترة التوقف الدولي

كثف فريق الهلال، مساء اليوم السبت، تحضيراته خلال فترة التوقف الدولي، على ملعب النادي تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز.
وبدأ مران الهلال بالتركيز على النواحي البدنية، وبعدها طبق اللاعبون عدداً من التمارين التكتيكية، واختتمت بمناورة فنية.
وشهد المران مشاركة ناصر الدوسري في جزء من الحصة التدريبية، قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن التدريبات الجماعية منذ ديسمبر الماضي. وفق “أخبار 24”.
ويستعد الهلال لمواجهة أمام الشباب في الثالث من أبريل المقبل ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.