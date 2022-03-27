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رياضة > لأول مرة في مسيرته..”بيريز” يخطف الصدارة وينطلق من المركز الأول بسباق فورمولا1 غداً
27/03/2022   2:07 م

لأول مرة في مسيرته..”بيريز” يخطف الصدارة وينطلق من المركز الأول بسباق فورمولا1 غداً

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خطف المتسابق سيرجيو بيريز الصدارة في التجارب التأهيلية لسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1، متفوقا على شارل لوكلير.

وسينطلق سيرجيو بيريز من المركز الأول في سباق فورمولا1 غداً على حلبة كورنيش جدة، وخلفه شارل لوكلير ثانياً وكارلوس ساينز ثالثاً .

وجاء في المركز الرابع المتسابق ماكس فيرشتاين، وخلفه في المركز الخامس استيان أوكون، وجورج راسل في المركز السادس، بينما احتل فيرنانجو ألونسو المركز السابع. وفق “أخبار 24”.

واحتل المتسابق فالتيري بوتاس المركز الثامن وخلفه بيار غاسلي في المركز التاسع، وجاء في المركز العاشر المتسابق كيفن ماغنوسين.

فورمولا 1

لأول مرة في مسيرته..”بيريز” يخطف الصدارة وينطلق من المركز الأول بسباق فورمولا1 غداً

رياضة
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