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جديد المحليات > وزير الطاقة: نعمل على تدريب كوادر وطنية على برنامج المملكة النووي
27/03/2022   2:11 م

وزير الطاقة: نعمل على تدريب كوادر وطنية على برنامج المملكة النووي

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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم (الأحد)، إنه يجري العمل على تدريب كوادر من أبناء الوطن على برنامج المملكة النووي.

وأوضح وزير الطاقة خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في يومه الأول، أن المملكة لا تسعى وراء أي نوع من الدعم لتحقيق مستهدفاتها المناخية، حيث إن الهدف في الشرق الأوسط هو تقليل انبعاثات الكربون، مشيراً إلى أن العالم يرغب بالعمل مع المملكة للوصول إلى تكنولوجيا تخدم الحلول الخضراء.

وأبان أن المملكة لديها برنامج توطين وتقدم دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث لا نرغب بفشلهم وخروجهم من المجال، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي له ارتباط وثيق بقطاع الطاقة وقطاعات أخرى. وفق “أخبار 24”.

وانطلقت صباح اليوم (الأحد) فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC) في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض وفندق “رتز كارلتون”، وذلك تحت رعاية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وزير الطاقة: نعمل على تدريب كوادر وطنية على برنامج المملكة النووي

جديد المحليات
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