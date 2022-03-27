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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. الحالات الحرجة تعاود الانخفاض وارتفاع حالات التعافي والإصابات لاتزال دون الـ100
27/03/2022   2:11 م

مستجدات “كورونا”.. الحالات الحرجة تعاود الانخفاض وارتفاع حالات التعافي والإصابات لاتزال دون الـ100

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أظهر منحنى الإصابات بفيروس “كورونا” في المملكة، ارتفاعاً طفيفاً خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلاً 98 حالة جديدة، بزيادة قدرها 19 حالة عن يوم أمس، لتبقى الإصابات في معدلاتها المنخفضة دون المئة لليوم الثالث على التوالي.

وأوضحت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، معاودة منحنى الحالات الحرجة النزول، حيث غادرت 7 حالات جديدة العناية المركزة، لينخفض إجمالي عدد الحالات الحرجة إلى 141 حالة.

وارتفع عدد حالات التعافي الجديدة من الفيروس، حيث تم تسجيل 219 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 733365 حالة من أصل 750356 إصابة بالفيروس.

وأبان التقرير أن حالات الوفاة في مستويات مستقرة منذ أكتوبر 2021، حيث تم تسجيل وفاة واحدة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9039 حالة وفاة.

حالات كورونا

وفق “أخبار 24”.

مستجدات “كورونا”.. الحالات الحرجة تعاود الانخفاض وارتفاع حالات التعافي والإصابات لاتزال دون الـ100

جديد المحليات
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