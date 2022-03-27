“العنف الأسري” يتفاعل مع واقعة تمكين طفلة من تدخين سيجارة إلكترونية

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مقطع فيديو متداول لواقعة تمكين طفلة صغيرة من تدخين سيجارة إلكترونية.
وأكد المركز، تعليقاً على المقطع، أنه يجري حالياً التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع الذي يظهر قيام إحدى النساء بتمكين الطفلة الصغيرة من تدخين السيجارة الإلكترونية عدة مرات؛ وهو ما استنكره المعلقون على الفيديو مطالبين بمحاسبة المتسببة في الأمر، وإخضاع الطفلة لفحوصات طبية للاطمئنان على وضعها الصحي. وفق “أخبار 24”.