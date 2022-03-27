السوق السعودي يسجل أعلى إغلاق منذ 2006 بتداولات 8.3 مليار ريال

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم (الأحد)، على ارتفاع بنسبة 0.4 % مغلقا عند 13000 نقطة (+ 51 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ 2006، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.4 مليار ريال.
ويشهد مؤشر السوق ارتفاعا متدرجا منذ بداية العام الجاري (2022) لتتجاوز مكاسبه الـ1700 نقطة وبنسبة 15.2%، مقارنة بنهاية 2021.
وارتفع سهما “مصرف الراجحي” و”سابك” عند 159 ريالا (+ 2 %) للأول و130.80 ريال (+ 1 %) للثاني، كما صعد سهم “جبل عمر” اليوم بأكثر من 7% عند 26.95 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 6.2 مليون سهم.
وأنهت أسهم “كيان السعودية” و”اللجين القابضة” و”سبكيم العالمية” و”كهرباء السعودية” و”بن داود” و”دار الأركان”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تتراوح بين 2 و5 %، فيما تصدر سهم “مجموعة تداول” ارتفاعات اليوم بنسبة 8% عند 186 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق. وفق “أخبار 24”.
وصعد سهم “أسترا الصناعية” بنسبة 5% عند 43.40 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت عزمها شراء 4.8 مليون سهم من أسهمها للاحتفاظ بها كأسهم خزينة ولبرنامج حوافز الموظفين.