أمين مجلس التعاون يؤكد الموقف الثابت لدول الخليج في إيجاد الحل السياسي للأزمة اليمنية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف الحجرف، موقف المجلس الثابت لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم (الأحد) في مقر الأمانة العامة في الرياض، بوزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية أحمد عوض بن مبارك، حيث استعرض الجانبان آخر التطورات في الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في جمهورية اليمن.
وجدد الأمين العام حرص دول مجلس التعاون على مواصلة دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد وبما يحقق الأمن والاستقرار. وفق “أخبار 24”.