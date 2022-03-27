نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > يُعاقب مرتكبه بالسجن 20 عامًا.. “النيابة العامة” تُحذّر من إفشاء المعلومات السرية المضرة بأمن الدولة
27/03/2022   8:27 م

يُعاقب مرتكبه بالسجن 20 عامًا.. “النيابة العامة” تُحذّر من إفشاء المعلومات السرية المضرة بأمن الدولة

+ = -
859

حذّرت النيابة العامة من إفشاء المعلومات السرية بشتى أنواعها، وأكدت أن ذلك يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وأوضحت أن إفشاء المعلومات السرية بجميع أنواعها، بما في ذلك الرقمية المتضمنة لبيانات سرية، والتي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وأكدت أنه يُعاقب بالسجن لمدة 20 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال، كل من نشر وثائق أو معلومات سرية، أو دخل أو شرع بالدخول في موقع غير مأذون له الدخول فيه، أو حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.

وأضافت أن إفشاء المعلومات يشمل أيضًا حيازة وثائق أو معلومات رسمية سرية والقيام بنشرها دون سبب مشروع مصرح به نظامًا، وإتلاف وثائق سرية عمدًا أو إساءة استعمالها رغم العلم بتعلقها بأمن الدولة، بالإضافة إلى الإخلال بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.

النيابة العامة

وفق “أخبار 24”.

يُعاقب مرتكبه بالسجن 20 عامًا.. “النيابة العامة” تُحذّر من إفشاء المعلومات السرية المضرة بأمن الدولة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885204438.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.