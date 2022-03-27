يُعاقب مرتكبه بالسجن 20 عامًا.. “النيابة العامة” تُحذّر من إفشاء المعلومات السرية المضرة بأمن الدولة

حذّرت النيابة العامة من إفشاء المعلومات السرية بشتى أنواعها، وأكدت أن ذلك يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وأوضحت أن إفشاء المعلومات السرية بجميع أنواعها، بما في ذلك الرقمية المتضمنة لبيانات سرية، والتي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وأكدت أنه يُعاقب بالسجن لمدة 20 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال، كل من نشر وثائق أو معلومات سرية، أو دخل أو شرع بالدخول في موقع غير مأذون له الدخول فيه، أو حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.
وأضافت أن إفشاء المعلومات يشمل أيضًا حيازة وثائق أو معلومات رسمية سرية والقيام بنشرها دون سبب مشروع مصرح به نظامًا، وإتلاف وثائق سرية عمدًا أو إساءة استعمالها رغم العلم بتعلقها بأمن الدولة، بالإضافة إلى الإخلال بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
وفق “أخبار 24”.