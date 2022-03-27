وزارة الدفاع تعلن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بقوات الدفاع الجوي الملكي

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم (الأحد)، توفر عدد من الوظائف الشاغرة في قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.
وأوضحت أنه تم طرح 35 وظيفة على برامج التعاقد المباشر للمساندة في منطقتي مكة المكرمة والرياض.
وحددت الوزارة شروط التقدم لشغل الوظائف، وشملت أن يكون المتقدم سعوديًا وحاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.
وشملت الشروط أيضًا أن يكون المتقدم غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار والكشف الطبي، وإرفاق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية ومعادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة إلكترونيًا بصيغة PDF. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه في حال إدخال البيانات أو إرفاقها بشكل غير صحيح، سيتم استبعاد الطلب تلقائيا، موضحة أنه سيتم بدء استقبال طلبات التقديم اعتبارًا من يوم (الأحد) الموافق 2/9/1443 هـ، حتى يوم (الخميس) الموافق 6/9/1443 هـ.
ودعت وزارة الدفاع من تنطبق عليه الشروط إلى التقدم بتعبئة البيانات وإرفاق المطلوب عن طريق هذا الرابط.