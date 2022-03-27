نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ألزمته بدفع 2.5 مليون ريال.. لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تدين مخالفاً لنظام السوق المالية
27/03/2022   8:27 م

ألزمته بدفع 2.5 مليون ريال.. لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تدين مخالفاً لنظام السوق المالية

+ = -
846

أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية اليوم (الأحد) قرارا قطعيا، في دعوى جزائية مقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأدانت اللجنة محمد بن عبدرب الرسول بن محمد الخرس، بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم عدد من الشركات، مؤكدة أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية لتلك الشركات.

وتضمن القرار إلزام المخالف بدفع مبلغ تجاوز 2.5 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.

وأضافت اللجنة أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

ألزمته بدفع 2.5 مليون ريال.. لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تدين مخالفاً لنظام السوق المالية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885204440.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.