نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الصحة الخليجي” يوضح مفاهيم خاطئة عن علاقة الخل والعلكة والمشروبات الغازية بصحة الأسنان
27/03/2022   8:27 م

“الصحة الخليجي” يوضح مفاهيم خاطئة عن علاقة الخل والعلكة والمشروبات الغازية بصحة الأسنان

+ = -
781

صحّح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي بعض المفاهيم المغلوطة المتعلقة بصحة الأسنان، وذلك بمناسبة الأسبوع الخليجي لصحة الأسنان.

وأشار إلى أن البعض يعتقد أن الخل مفيد لتنظيف الأسنان، وأن المشروبات الغازية الخالية من السكر لا تضر الأسنان، وأن مضغ العلكة الخالية من السكر بديل لفرشاة الأسنان.

وأكد المجلس أن حمض الخل يتسبب في تآكل الأسنان ولا ينصح باستخدامه أبدا، كما أكد أن الأحماض المتواجدة في المشروبات الغازية قد تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، ما يؤدي إلى الإصابة بالتسوس وحساسية الأسنان. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن العلكة تساهم في تنظيف الأسنان وتزيد إفراز اللعاب الذي يساعد في معادلة الأحماض إلا أنها لا تغني عن استخدام الفرشاة أبدا.

“الصحة الخليجي” يوضح مفاهيم خاطئة عن علاقة الخل والعلكة والمشروبات الغازية بصحة الأسنان

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885204441.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.