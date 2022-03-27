“الصحة الخليجي” يوضح مفاهيم خاطئة عن علاقة الخل والعلكة والمشروبات الغازية بصحة الأسنان

صحّح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي بعض المفاهيم المغلوطة المتعلقة بصحة الأسنان، وذلك بمناسبة الأسبوع الخليجي لصحة الأسنان.
وأشار إلى أن البعض يعتقد أن الخل مفيد لتنظيف الأسنان، وأن المشروبات الغازية الخالية من السكر لا تضر الأسنان، وأن مضغ العلكة الخالية من السكر بديل لفرشاة الأسنان.
وأكد المجلس أن حمض الخل يتسبب في تآكل الأسنان ولا ينصح باستخدامه أبدا، كما أكد أن الأحماض المتواجدة في المشروبات الغازية قد تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، ما يؤدي إلى الإصابة بالتسوس وحساسية الأسنان. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن العلكة تساهم في تنظيف الأسنان وتزيد إفراز اللعاب الذي يساعد في معادلة الأحماض إلا أنها لا تغني عن استخدام الفرشاة أبدا.