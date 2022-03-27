رئيس “أرامكو” للعاملين في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة: “فخور بوقوفكم في وجه العدوان”

زار رئيس شركة أرامكو، أمين الناصر، محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، والتي قد تعرضت لعمل عدائي من ميليشيا الحوثي قبل عدة أيام.
وأكد، خلال لقائه بفرق العمل في المحطة، أنه فخور بوقوفهم في مواجهة الخطر والعدوان، مشيدًا بطريقة تعاملهم مع الحدث.
وقال: “بكم نفخر، وعلى سلامتكم نحرص، فأنتم أغلى الطاقات، وبوقوفكم في مواجهة الخطر والعدوان وتعاملكم مع الحدث بوقتٍ قياسي أثبتم للعالم تميزكم”.
وكانت محطة توزيع المنتجات البترولية قد تعرضت لهجوم عدائي من قبل ميليشيا الحوثي قبل عدة أيام، ولم يسفر ذلك عن أي إصابات.
وفق “أخبار 24”.