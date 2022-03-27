بالصور.. صيانة كسوة الكعبة المشرفة وشد حزامها وتثبيت أطرافها استعدادًا لشهر رمضان المبارك

تابعت إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة وتثبيت أطرافه، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.
وأكد مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، فهد الجابري، أن هذا العمل من ضمن الأعمال الدورية القائم عليها وحدة العناية بكسوة الكعبة المشرفة، ويتم وفق برنامج ثابت للعمل به من خلال إجراء عملية صيانة وتنظيف شامل لثوب الكعبة المشرفة على مدار العام.
وأوضح أنه وفقا للخطة التشغيلية والفنية للإدارة يتم تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي وعمل صيانة دورية، وذلك من خلال فريق عمل سعودي مختص تصل خبرات بعضهم إلى 26 عامًا. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع، قام بتنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة، وذلك بشد الثوب على الحلق والحبل استعدادًا لشهر رمضان، لأن الثوب يحتاج إلى شد وصيانة ونظافة، بالإضافة إلى عمل صيانة لإطار الحجر الأسود والركن اليماني.
وأضاف أن جميع أعضاء الفريق الفني حريصون على تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة فريق العمل.