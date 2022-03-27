بصناعة أيدٍ سعودية.. سيارة تعمل بالطاقة الشمسية تلفت الأنظار في معرض مؤتمر ريادة الأعمال

لفتت سيارة تعمل بالطاقة الشمسية الأنظار، بعد عرضها ضمن المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC) في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض وفندق “رتز كارلتون”.
وقال سامي برناوي أحد مؤسسي شركة الابتكارات المستدامة لـ”أخبار 24″، إن الشركة صنعت سيارة تعمل على الطاقة الشمسية، وأنتجت أكثر من منتج وطبقته على السيارة، من ضمنها الخلايا الشمسية المرنة، وغراء عالي القوة، وبطاريات عالية الكثافة.
وأوضح أن السيارة تُعتبر صناعة سعودية 100%، وقد شاركت في أحد السباقات بأستراليا في عام 2019م ووصلت إلى خط النهاية مقارنة بالسيارات الأخرى، حيث يعد السباق من السباقات الصعبة نظرًا للمشاكل التي قد تطرأ في البطاريات و الجو وغيرها من الأمور التي تؤثر على السيارة.
وبين برناوي أنه لا يوجد مسامير لتثبيت السيارة، وإنما تم تثبيتها بالغراء الذي تم تصنيعه بأيدٍ سعودية، وتم تثبيت جميع أجزاء السيارة به، مشيرًا إلى أنه تم إنتاج السيارة في معامل مدينة الخبر، من نظام تعليق وجسم السيارة وجميع الأجزاء الكاملة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الخلايا الشمسية المرنة المدرجة في السيارة تم أخذها بشكل طبيعي وتطويرها في المعامل الخاصة في الخبر، وابتكارها بطريقة خاصة في تغليف البيانات مع المحافظة على كفاءة الخلايا وخفة وزنها، مشيرا إلى أن البطاريات صنعت بحيث تعمل على إنتاج كثافة عالية بحجم أقل بدون التأثير على كثافة البطارية.