بالفيديو والصور.. الماضي يقوم بزيارة كريمة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج

قام سعادة محافظ الخرج الأستاذ/ مساعد بن عبدالله الماضي بزيارة كريمة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج اليوم الثلاثاء ١٩٨١٤٤٣هـ.
وكان في استقباله فضيلة رئيس هيئة محافظة الخرج الشيخ / عبدالله بن عبدالعزيز آل خريف ، وفضيلة مساعده/الشيخ خالد بن عبدالرحمن البشير ورؤساء الأقسام بالإدارة.
وتضمنت هذه الزيارة الميمونة ” إطلاق حملة ( إن الله لا يصلح عمل المفسدين ) وحملة ( اعتزاز ) والتي هي ضمن سلسلة من الحملات التي تتبناها الرئاسة العامة في جميع مناطق المملكة وتتابع باهتمام من لدن معالي الرئيس العام – حفظه الله – وفضيلة مدير عام فرع الرياض وفضيلة مساعده .
وقد نوه سعادة المحافظ بجهود هيئة محافظة الخرج ودورها الرائد في خدمة المجتمع، متمنياً لهم التوفيق والنجاح .
وفي ختام الزيارة تفضل سعادة المحافظ بالاطلاع على معرض الهيئة واستمع لشرح مفصل عن محتوى معرض شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعرض جريمة الابتزاز .
وفي ختام الزيارة قدم رئيس الهيئة درع تكريمي لجمعية البر الخيرية بالمحافظة تسلمهُ فضيلة المدير التنفيذي الشيخ / بدر السليمان على تقديم خدماتهم المجتمعية وتعاونهم المتميز . وكذلك قدم رئيس الهيئة درع تكريمي لسعادة المحافظ بمناسبة هذه الزيارة المباركة والدعم المتواصل للجهاز ومناشطه المتنوعة .
بدوره عبر الشيخ آل خريف عن شكره لسعادة المحافظ على تكرمه بهذه الزيارة البناءة، واطلاق الحملتين التوعوية، وتوجيهاته النيرة التي تصب في المصلحة العامة وتحقق بإذن الله تطلعات القيادة الحكيمة.
سائلا المولى عز وجل أن يزيد هذه الدولة عزاً وتمكيناً وأمناً ورخاء .