نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو والصور.. سعوديون يطورون جهازاً يقوم بشحن وفحص طائرات “الدرونز”
27/03/2022   8:26 م

بالفيديو والصور.. سعوديون يطورون جهازاً يقوم بشحن وفحص طائرات “الدرونز”

+ = -
651

عمل مجموعة من الشباب السعودي على تطوير جهاز يقوم بشحن طائرات الدرونز بشكل تلقائي، وذلك من خلال شركة سعودية 100%.

وقال طارق نصر الدين من شركة “فرناس آيرو” لـ”أخبار 24″ إن الشركة التي يعمل بها ناشئة، وقد تم تصنيع الجهاز في أمريكا وفي الربع الثالث من هذا العام سيتم تصنيع جهاز الـ”درون بوكس” في المملكة، وإن الشركة تعمل على تقديم خدماتها باستخدام طائرات الدرونز للقطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف أن الطائرة تقوم بأعمال النظام، والمراقبة، والفحص، بشكل آلي، حيث يُطلق على الجهاز درون بوكس، ويعتبر جهازا أوتوماتيكيا يقوم بعملية تبديل البطاريات ونقل البيانات، بالإضافة لحماية الدرون من عوامل الجو، ولا يحتاج لتدخل بشري، حيث يتم ربطه على الآيكلود ويتم التحكم فيه عن بعد.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC) في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض وفندق “رتز كارلتون”، وذلك تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

سعوديون يطورون جهازاً يقوم بشحن وفحص طائرات "الدرونز"

سعوديون يطورون جهازاً يقوم بشحن وفحص طائرات "الدرونز"

سعوديون يطورون جهازاً يقوم بشحن وفحص طائرات "الدرونز"

سعوديون يطورون جهازاً يقوم بشحن وفحص طائرات "الدرونز"

بالفيديو والصور.. سعوديون يطورون جهازاً يقوم بشحن وفحص طائرات “الدرونز”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885204454.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.