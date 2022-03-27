أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، تنبيهات بعوالق ترابية ورياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من مناطق المملكة.
وأوضح النظام أن محافظات الباحة والعقيق والقرى وبلجرشي وبني حسن بمنطقة الباحة، والسيل الكبير والطائف وعشيرة والخرمة والمويه وتربة ورنية بمنطقة مكة المكرمة تشهد عوالق ترابية يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية، مبينا أن الحالة تستمر حتى الـ2 من صباح غد الإثنين، فيما تستمر بالطائف حتى الـ4 صباحا.
وأشار إلى أن الشيبة وعردة والعبيلة وحرض وذعبلوتن بالمنطقة الشرقية، تشهد أتربة مثارة يرافقها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، مبينا أن الحالة تستمر حتى الـ2 من صباح غد الإثنين. وفق “أخبار 24”.