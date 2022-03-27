الهولندي ماكس فرستابن يفوز بسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 (صور)

فاز المتسابق الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم وسائق فريق ريد بُل، بسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، والذي أقيم مساء اليوم الأحد، على حلبة كورنيش جدة، بمشاركة 20 متسابقاً يمثلون 10 فرق.
وسلم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، للمتسابق الهولندي ماكس فرستابن، الذي انتزع الصدارة من المتسابق الفرنسي شارل لوكلير، سائق فريق فيراري، قبل نهاية سباق السعودية الكبرى بثلاث لفات، بعد منافسة قوية بينهما.
وهذا هو الفوز 21 في مسيرة فرستابن، في فورمولا 1، وحصل على أولى نقاطه هذا الموسم بعد انسحاب ثنائي رد بول من البحرين.
واحتل جورج راسل المركز الخامس مع مرسيدس، المتعثر متقدما على إستيبان أوكون سائق ألبين والذي تفوق بفارق 0.1 ثانية على لاندو نوريس سائق مكلارين. وحصد لويس هاميلتون، النقطة الأخيرة في السباق باحتلاله المركز العاشر بعدما انطلق من المركز 15.
وتعرض المتسابق لنيكولاس لاتيفي إلى حـادث في المقطع الثالث، خلال مشاركته في سباق اليوم، ولكن الحساب الرسمي لجائزة السعودية الكبرى، أعلن أنه بخير ولم يصبه أي سوء.
وشهد أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الأحد)، حفل نهائيات مسابقة “جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1، حيث عُزف السلام الملكي السعودي قبل بداية السباق. وفق “أخبار 24”.
وكانت الجولة التأهيلية التي سبقت الحدث المرتقب اختُتمت أمس السبت، حيثُ حجز المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بُل مركز الانطلاق الأول في السباق، بعدما حقّق اللفّة الأفضل بزمن قدره 1:28.200 دقيقة، متفوقاً على تشارلز لوكلير سائق فريق فيراري بفارق 0.025 ثانية الذي ضمن مركز الانطلاق الثاني بزمن قدره 1:28.225 دقيقة.