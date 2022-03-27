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رياضة > شاهد.. الأمير خالد الفيصل يحضر نهائيات سباق “فورمولا 1” في جدة
27/03/2022   11:25 م

شاهد.. الأمير خالد الفيصل يحضر نهائيات سباق “فورمولا 1” في جدة

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وصل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأحد)، إلى جدة لحضور حفل نهائيات مسابقة “جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1”.

وانطلقت منافسات الجولة الثانية من سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، على حلبة كورنيش جدة مساء اليوم الأحد، بمشاركة 20 متسابقاً يمثلون 10 فرق.

يذكر أن حلبة كورنيش جدة تعدُّ أسرع حلبة شوارع على مستوى العالم مع متوسط سرعة يصل إلى 252 كيلومتراً في الساعة، فيما تبلغ السرعة القصوى 322 كيلومتراً في الساعة حتى الوصول إلى المنعطف الأخير.

الأمير خالد الفيصل يحضر نهائيات سباق "فورمولا 1" في جدة

الأمير خالد الفيصل يحضر نهائيات سباق "فورمولا 1" في جدة

الأمير خالد الفيصل يحضر نهائيات سباق "فورمولا 1" في جدة

الأمير خالد الفيصل يحضر نهائيات سباق "فورمولا 1" في جدة

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. الأمير خالد الفيصل يحضر نهائيات سباق “فورمولا 1” في جدة

رياضة
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