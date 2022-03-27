شاهد.. الأمير خالد الفيصل يحضر نهائيات سباق “فورمولا 1” في جدة

وصل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأحد)، إلى جدة لحضور حفل نهائيات مسابقة “جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1”.
وانطلقت منافسات الجولة الثانية من سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، على حلبة كورنيش جدة مساء اليوم الأحد، بمشاركة 20 متسابقاً يمثلون 10 فرق.
يذكر أن حلبة كورنيش جدة تعدُّ أسرع حلبة شوارع على مستوى العالم مع متوسط سرعة يصل إلى 252 كيلومتراً في الساعة، فيما تبلغ السرعة القصوى 322 كيلومتراً في الساعة حتى الوصول إلى المنعطف الأخير.
فيديو | لحظة عزف السلام الملكي السعودي 🇸🇦 قبل بداية سباق #فورمولا1_في_السعودية 🏎 بحضور أمير #مكة الأمير خالد الفيصل#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/ESbwqAFvkM
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) March 27, 2022
وفق “أخبار 24”.