مع قرب شهر رمضان.. إليك فوائد مشروب “السوبيا” وأبرز طريقتين لتحضيره

يزيد الإقبال على تناول مشروب “السوبيا” خلال شهر رمضان بعدد من البلدان العربية بما فيها المملكة، خاصة أنه يحتوي على مكونات لها الكثير من الفوائد الصحية والغذائية، مع وجود تحذيرات من بعض الأضرار المُرتبطة بتناوله.
ويُجرى تحضير “السوبيا” بطرق مختلفة حسب كل بلد، لكن توجد طريقتان مشهورتان له لكنهما تختلفان من حيث المكونات والقيمة الغذائية في كل منهما.
فوائد مشروب السوبيا
وتتضمن فوائد السوبيا، وجود نسبة عالية من الألياف في المشروب، إلى جانب احتوائه على الكثير من العناصر المُهمة من المعادن والفيتامينات التي تُساهم في تعزيز صحة العظام والجسم بشكل عام، بالإضافة إلى مكونات أخرى تزيد من الإحساس بالشبع.
وتمتاز المواد المصنوع منها مشروب “السوبيا” بالكثير من الفوائد؛ حيث يحتوي جوز الهند على معادن مهمة للجسم، كما أن الشعير يساعد على تعزيز عملية الشبع ومن ثم خسارة الوزن.
أبرز طريقتين لصنع السوبيا
ويتم تصنيع “السوبيا” في المملكة من خلال تخمير الزبيب أو صنعه من الشعير أو الشوفان وهو ما يجعل لونه في بعض الأحيان يميل إلى اللون “الأحمر”، وأما في مصر وبلدان أخرى فيتم صنعه من جوز الهند والحليب مع وضع بعض الإضافات الأخرى لذا يكون لونه “أبيض”.وفق “أخبار 24”.
أضرار مشروب السوبيا
وتوجد لمشروب “السوبيا” عدة أضرار للجسم تظهر تحديداً في حال إضافة كمية كبيرة من السكر إليه، إلى جانب إمكانية تسبب بعض مكوناته في ارتفاع نسب السعرات الحرارية، لكن تلك الأضرار تزيد في حال تم شراؤه من مصدر مجهول.