طقس اليوم.. سماء غائمة على الأجزاء الغربية واستمرار الانخفاض في الحرارة جنوب المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق نجران وعسير والباحة، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة، كما تكون السماء صحواً إلى غائمة جزئيًا على جنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئيين الجنوبي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون شمالية غربية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.