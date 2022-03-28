“الداخلية” توزع 7 آلاف سلة من المواد الغذائية صدقة عن شهداء الواجب في رمضان

بدأت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بتوزيع 7 آلاف سلة من المواد الغذائية، التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك صدقة عن شهداء الواجب في مختلف المناطق والمدن والقرى والهجر.
وتأتي المبادرة بناءً على توجيهات من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في إخراج الصدقات عن شهداء الواجب في شهر رمضان.
يذكر أن هذه المبادرة المستمرة تأتي عرفاناً وتقديراً من وزارة الداخلية لما بذله الشهداء للوطن من تضحية وفداء، حيث تولي الوزارة أسر الشهداء اهتماماً خاصاً لمساندتهم في مختلف متطلبات حياتهم.وفق “أخبار 24”.