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جديد المحليات > “هيئة المقاولين”: نتوقع وصول حجم قطاع المقاولات عام 2024 إلى 275 مليار ريال
28/03/2022   8:20 ص

“هيئة المقاولين”: نتوقع وصول حجم قطاع المقاولات عام 2024 إلى 275 مليار ريال

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كشف الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، المهندس ثابت آل سويد، عن وجود توقعات بوصول حجم قطاع المقاولات في عام 2024 إلى 275 مليار ريال.

وأوضح آل سويد خلال لقاء مع برنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، أن تلك التوقعات توصلت إليها دراسة حديثة أجرتها الهيئة وتتضمن حجم المشاريع الحكومية والخاصة، مبيناً أن حجم النمو المتوقع سنوياً سيكون 4%.

ولفت إلى أن نحو 70 إلى 75 % من المشاريع الحالية حكومية، موضحاً أنه كلما زاد الإنفاق الحكومي تحرك القطاع وزادت فاعلية ومشاركة هذا القطاع بالناتج المحلي.وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن الهيئة تعمل على تطوير قطاع المقاولات ورفع مستوى العاملين فيه وذلك عبر تحقيق 20 هدفاً وصلاحية يتم تنفيذها من خلال إطلاق العديد من المبادرات على مستوى التنظيم أو الجانب الخدمي.

“هيئة المقاولين”: نتوقع وصول حجم قطاع المقاولات عام 2024 إلى 275 مليار ريال

جديد المحليات
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