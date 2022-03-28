“هيئة المقاولين”: نتوقع وصول حجم قطاع المقاولات عام 2024 إلى 275 مليار ريال

كشف الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، المهندس ثابت آل سويد، عن وجود توقعات بوصول حجم قطاع المقاولات في عام 2024 إلى 275 مليار ريال.
وأوضح آل سويد خلال لقاء مع برنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، أن تلك التوقعات توصلت إليها دراسة حديثة أجرتها الهيئة وتتضمن حجم المشاريع الحكومية والخاصة، مبيناً أن حجم النمو المتوقع سنوياً سيكون 4%.
ولفت إلى أن نحو 70 إلى 75 % من المشاريع الحالية حكومية، موضحاً أنه كلما زاد الإنفاق الحكومي تحرك القطاع وزادت فاعلية ومشاركة هذا القطاع بالناتج المحلي.وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الهيئة تعمل على تطوير قطاع المقاولات ورفع مستوى العاملين فيه وذلك عبر تحقيق 20 هدفاً وصلاحية يتم تنفيذها من خلال إطلاق العديد من المبادرات على مستوى التنظيم أو الجانب الخدمي.
#في_العلن | أمين #هيئة_المقاولين : اعتمادنا الكبير مرتبط بالمشاريع الحكومية وفي دراسة حديثة قمنا بها متوقع أن يصل حجم قطاع المقاولات في” 2024″ إلى 275 مليار ريال. @K_Alsuliman #قناة_السعودية pic.twitter.com/bAIoPPMPed
— قناة السعودية (@saudiatv) March 27, 2022
#في_العلن | أمين #هيئة_المقاولين: أكثر من نصف مشاريعنا هي حكومية وعدم التحرر من ذلك يعرضنا لـعدم الإسهام المطلوب في #الناتج_المحلي.@K_Alsuliman #قناة_السعودية pic.twitter.com/lhjFovztmE
— قناة السعودية (@saudiatv) March 27, 2022
#في_العلن | أمين #هيئة_المقاولين يكشف خارطة الطريق الاستراتيجية من خلال المبادرات التالية. 👇 #قناة_السعودية pic.twitter.com/69AlCxfqgL
— قناة السعودية (@saudiatv) March 27, 2022
#في_العلن | حديث أمين #هيئة_المقاولين – المهندس ثابت آل سويد عن دَاعٍ وجود #هيئة_المقاولين في المملكة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/WoMdbu8pNR
— قناة السعودية (@saudiatv) March 27, 2022