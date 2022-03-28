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جديد المحليات > بنك التنمية الاجتماعية يُخصص 11 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة
28/03/2022   8:20 ص

بنك التنمية الاجتماعية يُخصص 11 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة

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أعلن بنك التنمية الاجتماعية، تخصيص 11 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك على هامش مشاركته بالمؤتمر العالمي لريادة الأعمال في الرياض.

ويُجرى تنظيم المؤتمر من قِبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال GEN تحت شعار “نعيد ـ نبتكر ـ نُجدد” والذي يستمر حتى 30 مارس الجاري.

ونوه الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم بن حمد الراشد، إلى أن برامج تمويل الأعمال المقدمة من البنك في الفترة الماضية تجاوزت قيمتها 10 مليارات ريال، موضحاً أن هذا الدعم أسهم في خلق أكثر من 100 ألف وظيفة حتى الآن.وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن البنك يُخصص خلال الفترة المقبلة عدداً من برامج التمويل والتدريب والرعاية لدعم رواد الأعمال في إنشاء وتنمية مشاريعهم، مستهدفاً تمويل أكثر من 68 ألف منشأة ناشئة وصغيرة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

بنك التنمية الاجتماعية يُخصص 11 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة

جديد المحليات
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