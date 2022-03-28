“دياز” يراقب “الدوسري” خلال مران الهلال

شارك لاعب الهلال ناصر الدوسري في جزء من مناورة فنية أمام فريق تحت 19 عاماً، الأحد، ضمن برنامج التحضيرات لمواجهة الشباب.
ويستعد الهلال لمواجهة أمام الشباب، في 3 أبريل المقبل، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وركز المدير الفني للهلال، الأرجنتيني رامون دياز، على ناصر الدوسري بهدف الوقوف على جاهزيته الفنية والبدنية، بعد عودته إلى التدريبات عقب تعافيه من إصابة عضلية أبعدته عن الفريق منذ ديسمبر الماضي. وفق “أخبار 24”.
وقرر دياز منح لاعبيه راحة لمدة يوم، على أن يعاودوا تدريباتهم الثلاثاء.
وواصل الثنائي علي البليهي وعبد الله عطيف برنامجهما العلاجي والتأهيلي تمهيداً لعودتهما الى التدريبات الجماعية.