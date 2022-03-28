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رياضة > أول تعليق من ماكس فرستابن بعد تتويجه بجائزة السعودية الكبرى للفورمولا1
28/03/2022   8:18 ص

أول تعليق من ماكس فرستابن بعد تتويجه بجائزة السعودية الكبرى للفورمولا1

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أعرب المتسابق الهولندي ماكس فرستابن، بطل العالم وسائق فريق ريد بُل، عن سعادته بالفوز بسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1، والذي أقيم مساء الأحد، على حلبة كورنيش جدة، بمشاركة 20 متسابقاً.

وقال فرستابن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه يشعر بالانبهار بعد احتلاله صدارة سباق جائزة السعودية الكبرى، مشيرا إلى أن السباق كان مثيرًا.

وأكد “فرستابن”، الذي انتزع الصدارة من المتسابق الفرنسي شارل لوكلير، سائق “فيراري، أن التتويج بالسباق لم يكن سهلاً، معربا عن سعادته بالتتويج بالسباق مع بداية موسم سباق فورمولا1. وفق “أخبار 24”.

وشهد أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أمس الأحد، حفل نهائيات مسابقة “جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1″، رفقة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نيابة عن ولي العهد.

أول تعليق من ماكس فرستابن بعد تتويجه بجائزة السعودية الكبرى للفورمولا1

رياضة
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