أقامت إدارة نادي التعاون، مساء الأحد، حفل تكريم ووداع، للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السابق، البرتغالي جوزيه جوميز، وطاقمه المساعد.
وحضر الحفل رئيس التعاون سعود الرشودي، وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري والطبي، وتم تقديم الدروع التذكارية للمدرب وطاقمه الفني.
وقدم رئيس مجلس إدارة التعاون، سعود الرشودي، الشكر والتقدير للمدرب جوزيه جوميز، ولطاقمه المساعد، على جهودهم طوال الفترة السابقة، وتمنى لهم التوفيق خلال مسيرتهم المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وكانت إدارة التعاون، أنهت في وقت سابق عقد المدرب البرتغالي بالتراضي، بعد 24 ساعة من التعادل مع أبها ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.